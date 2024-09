Rispetto e responsabilità

Ansa - di Massimo Sebastiani.

Che cosa è il rispetto? E cosa la responsabilità? Sono due parole riemerse perché usate da uno dei protagonisti della vicenda politica dell'estate 2024, Maria Rosaria Boccia. Ma una, responsabilità, l'ha usata anche la presidente del Consiglio, senza fare riferimento diretto al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, vero protagonista politico della vicenda che, alla fine, si è dimesso. Don Vito Corleone, le etimologie latine, un testo del 1788 in cui per la prima volta viene usato il termine responsability, un pensatore tedesco come Hans Jonas e infine anche Jovanotti ci aiutano in questa indagine.