Rumore (di Massimo Sebastiani)

Anche se un silenzio può essere assordante, un rumore spesso non è solo un rumore. Lo dimostra non solo il minuto in cui sono stati agitati mazzi di chiavi al funerale di Giulia Cecchettin ma anche il cosiddetto rumore bianco, quello che ci rilassa e favorisce, secondo molti, il sonno. Da Raffaella Carrà a Diodato ecco perché a volte il rumore è da preferire.