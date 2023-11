Numero / 2 (di Massimo Sebastiani)

'Ti blocco' ovvero, nel linguaggio degli smartphone, blocco il tuo numero e quindi blocco te, che sei una persona. Davvero non siamo solo numeri? Eppure i numeri sono molto più dell'aritmetica: sono simboli, esprimono significati non numerici e soprattutto, come ci ricordano un fisico come Carlo Rovelli e un professore di analisi numerica, ci portano molto al di là di loro stessi, nei territori del pensiero e della filosofia occidentale e orientale. Senza tralasciare Jimi Hendrix e Jovanotti.