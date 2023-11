Pace (di Massimo Sebastiani)

Anche se diciamo 'voglio starmene in pace' o 'ho trovato la pace dei sensi', la parola pace non è statica ma è il risultato di una tensione dinamica. Deriva da una radice che significa 'pattuire', 'negoziare' e anche se c'è chi l'ha invocata come condizione assoluta (John Lennon) e chi, come Immanuel Kant, ha immaginato che potesse essere 'perpetua', la pace secondo papa Francesco è una virgola, una pausa, una tensione costante dell'animo umano.