Un altro giornalismo è possibile?

Ansa - di Massimo Sebastiani e Alessio Jacona.

Dopo i vari usi dell’IA che già da diversi anni il giornalismo ha fatto (dal Washington Post alle agenzie Ap, Reuters, Efe e ANSA), arriva ora un tentativo-esperimento unico nel suo genere: il Foglio AI, ovvero un giornale vero e proprio fatto tutto con l’Intelligenza Artificiale ovviamente rispondendo a domande dei giornalisti e con un fine tuning della redazione. L’esperimento, iniziato il 18 marzo, terminerà dopo un mese. Intanto, che effetto fa? Ne parliamo con Alessio Jacona in questa puntata di Fabbrica delle Realtà e già che ci siamo facciamo anche il punto sulla disputa tra OpenAI e New York Times, parliamo della nuova vita di quello che un tempo si chiamava Serp (cioè la pagina che Google ci restituisce con tutti i vari link come riposta ad una nostra ricerca) presentando la novità Google AI Overview, e torniamo sul tema cruciale della creatività e delle minacce che incombono su di essa: al centro della questione stavolta c’è nientemeno che Hayao Miyazaki, maestro dell’animazione giapponese e mondiale che con il so studio Ghibli ha rivoluzionato il mondo dell’animazione.