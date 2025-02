La Cina è sempre più vicina

Ansa - di Massimo Sebastiani e Alessio Jacona.

Dopo il caso DeepSeek arriva Omnihuman-1 di Bytedance (TikTok) che dà vita alle foto: avete mai sentito una lezione di Einstein? Qui c’è. Ormai è sfida aperta USA-Cina e la distanza non sembra più così incolmabile. Per fortuna anche l’Europa si muove con 52 milioni di euro per creare OpenEuroLLM e in Italia fanno la loro comparsa due Large Language Model nuovi di zecca: “Velvet” di Almawave (sviluppato con Cineca) e Vitruvian-1 di ASC27, che va forte in matematica dove è già quarto al mondo. E non è tutto: sapete cosa si può fare con 50 dollari? Ne parliamo con Alessio Jacona, responsabile dell’Osservatorio Intelligenza Artificiale di Ansa.it.(Per consigli, suggerimenti e domande scriveteci a osservatorioia@ansa.it).