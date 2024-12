Noi non ci saremo

Ansa - di Massimo Sebastiani e Alessio Jacona.

Il podcast che state per ascoltare a breve potrebbe essere realizzato quasi interamente dall'Intelligenza artificiale. Ha ancora bisogno di un testo (anche molto grezzo, a dire il vero) da cui poter partire ma tutto il resto lo fa da sé: due voci, una maschile e una femminile, un dialogo sensato e logico, domande e risposte e un tono confidenziale da chiacchierata tra colleghi umani e magari amici. Noi lo abbiamo fatto utilizzando il servizio NotebookML di Google, ma ora c’è anche l'ultima configurazione di ElevenLab: disponibile in 32 lingue con tanto di pause e incertezze umane nel dialogo: ascoltare per credere. Intanto è successo qualcosa che somiglia molto a quello che avvenne quasi 30 anni fa quando il calcolatore Deep Blue nel 1996 batté a scacchi il campione Garry Kasparov: oggi ChatGpt se l'è cavata meglio dei medici nella diagnosi delle malattie. E a proposito di salute e diagnosi, Elon Musk ne ha fatta un'altra delle sue (di quelle che hanno implicazioni soprattutto etiche non da poco): ha chiesto agli utenti di X di inviare immagini di analisi mediche a Grok, il chatbot AI del social del patron di Tesla nonché futuro responsabile del Dipartimento dell'efficienza amministrativa dell'amministrazione Trump. Buona fortuna.