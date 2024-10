Per fare l’IA ci vuole l’atomo

L’Intelligenza artificiale è il nostro presente e il nostro futuro ma è davvero affamata: non soli di dati, come sappiamo, e di acqua ma soprattutto di energia. Così tanta che c’è chi sta pensando di realizzare reattori nucleari di nuova generazione o addirittura di ripristinare vecchi siti come il famigerato Three Mile Island (quella del più grave incidente nucleare della storia degli Stati Uniti). Ne parliamo con Alessio Jacona nella tredicesima puntata del podcast Fabbrica della realtà, dove c’è spazio anche per due speciali premi Nobel e il caso del profilo Instagram di un ristorante creato con l’IA ma che in realtà non esiste (anche se qualcuno si ostina a prenotare).