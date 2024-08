Trump scatenato ma la novità più importante minaccia Google

Ansa - di Massimo Sebastiani e Alessio Jacona.

Donald Trump scatenato conferma che la vera minaccia non è l’IA ma l’uso che se ne può fare (come ha fatto lui con una immagine fake generata con l’IA in cui Taylor Swift appare come una sua sostenitrice). Intanto, mentre il campo di battaglia dell’Intelligenza artificiale generativa è sempre più affollato, ChatGPT annuncia SearchGPT, ovvero la sfida più temibile al monopolio di Google sulle ricerche nel web.