Gaza e Ucraina, il cuore oltre l'ostacolo

Ansa - di Stefano Polli.

Mentre ancora si combatte nel Donbass e nel Kursk e mentre la tregua nella Striscia non significa certamente ancora la pace, si immagina già il dopo guerra. Fioccano le proposte per il controllo dei confini e dei territori, per la formazione di contingenti di pace che possano gestire la transizione da possibili tregue alla vera pace.