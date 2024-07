L'ANALISI / Le elezioni che possono cambiare il mondo

ANSA - di Stefano Polli.

La Storia brucia i tempi e gli equilibri geopolitici mutano in maniera impensabile fino a qualche anno fa. Per restare a questi giorni, i risultati delle elezioni in Francia e la debacle di Joe Biden nel confronto con Donald Trump fanno prefigurare cambiamenti di rotta epocali in Paesi fondamentali nei bilanciamenti globali: la Francia che vira a destra e gli Stati Uniti che potrebbero riproporre alla Casa Bianca un presidente controverso e non soltanto per i suoi guai giudiziari.