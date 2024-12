Musk: il Messia, il business, la secolarizzazione

Ansa - di Massimo Sebastiani e Alberto De Martini.

E' l'uomo più ricco del mondo ma dice di che quello che fa è per salvare l'umanità. Ex ragazzino bullizzato, un pessimo rapporto con la figura paterna, 'immigrato' dal Sudafrica negli Stati Uniti, dove l'amministrazione di cui farà parte cercherà in tutti i modi di frenare l'immigrazione, Musk ha un patrimonio di oltre 250 miliardi di dollari e una lista impressionante di imprese imprenditoriali di successo realizzate in poco più di 20 anni: è il nuovo Messia dell'era della tecnica al suo apogeo o l'ennesimo, spregiudicato businessman che ora vuole anche 'scendere in campo' e modificare i destini del mondo? La nuova puntata del podcast dell''ANSA della serie L'impero dei segni per una lettura dell'uomo del momento con gli strumenti della comunicazione e l'aiuto degli archetipi junghiani insieme ad Alberto De Martini, esperto di comunicazione e saggista.