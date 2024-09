L’impero dei segni: Taylor Swift, l’arte di essere trasversali rimanendo se stessi

I numeri sono da capogiro (è seconda solo ai Beatles per settimane di permanenza al primo posto nella classifica Billboard 200, per dire) ma il punto non è questo. E, in un certo senso, non è nemmeno la musica. Swift è l’eterno richiamo dell’adolescenza ed è rimasta se stessa pur crescendo e cambiando. Per questo, oltre e più che un’artista, è un brand. Ne parliamo con l’esperto di comunicazione Alberto De Martini.