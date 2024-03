Emma Stone agli Oscar, la star dei Millennials

La trentenne dell’Arizona incarna probabilmente il nuovo modello di diva: scelte non scontate, film molto diversificati e la capacità, contrariamente a quello che succede di solito, di rendere un regista migliore di quello che è nella media dei suoi film. E anche per questo il testa a testa per l’Oscar alla migliore attrice con Lily Gladstone, un’altra stella non banale, è ancora più affascinante.