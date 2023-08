La tendenza della settimana - Ferie d'agosto? Un mito al tramonto (di Alessandra Magliaro)

Le ferie sono da sempre un elemento imprescindibile, per gli italiani sono sacre. Ma come tutto ciò che riguarda il mondo del lavoro e non solo, anche le vacanze sono entrate nel vortice del cambiamento. Da policy aziendali sullo smart working e il full remote working ad aziende che sperimentano “ferie libere”, e cioè un modello che dà ai propri dipendenti massima flessibilità, anche in Italia le ferie d'agosto, un mito per generazioni a partire dal boom degli anni '60, comincia a declinare. E persino l'esodo operario dal Nord non è più quello di una volta e le fabbriche, che lavorano soprattutto in base alle commesse, non serrano più i cancelli come un tempo ma solo per pochi giorni a cavallo di Ferragosto.