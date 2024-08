Truffe luce e gas / 4: non aprire quella porta!

ANSA - di Corrado Chiominto.

Non aprire quella porta. Le truffe e le bufale per i contratti di luce e gas arrivano spesso anche con il porta a porta. Nel podcast di Ansa Voice EconoMIA alcuni consigli per prevenire, le cose da sapere e anche cosa fare se ci si accorge di aver sbagliato. Vi racconto che c'è il diritto di recesso, ma anche la possibilità di fare un disconoscimento del contratto.