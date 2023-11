Sinner non cerca scuse: "Nole ha giocato meglio" (di Enrico Marcoz)

Non accampa scuse Jannik Sinner dopo la secca sconfitta contro Novak Djokovic, numero 1 al mondo, nella finale delle Atp Finals di Torino. Non è nel carattere del giovane talento altoatesino trovare delle attenuanti alle delusioni in campo."La differenza fra oggi e due giorni fa? Oggi ero un po' più scarico a livello fisico e quando giochi col migliore al mondo questo conta. La partita con Nole mi ha mostrato che devo ancora migliorare, adesso devo lavorare su questo". "Arrabbiato? Lo sono stato per mezz'ora - prosegue - e poi cerco sempre di capire. Volevo finire la stagione Atp vincendo. Sono un po' arrabbiato ma sono anche felice di quello che ho fatto vedere questa settimana e negli ultimi 3-4 mesi. L'anno prossimo proverò a fare un passo avanti nella giusta direzione".