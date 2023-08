L'ultimo saluto a Michela Murgia nella chiesa degli Artisti a Roma

Sarà la basilica di Santa Maria in Montesanto a Roma, nota come la Chiesa degli Artisti, il luogo in cui ritroveranno tutte le persone che hanno amato Michela Murgia, scrittrice cinquantunenne, morta per un carcinoma renale al quarto stadio. Sui social media non si contano i messaggi di affetto per lei, una marea di pensieri tra i quali spiccano gli addii dei suoi figli d'anima, parte della famiglia allargata della scrittrice.