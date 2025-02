Sport e gender, a Zurigo pattinaggio sul ghiaccio tutto al femminile

Gabriella Papadakis e Madison Hubbell, campionesse olimpiche di pattinaggio sul ghiaccio, si sono esibite insieme ieri a Zurigo, durante il gala Art on Ice. La loro performance punta ad aprire la strada alla partecipazione in competizioni ufficiali di atleti con partner dello stesso sesso. Le due, diventate amiche mentre si allenavano a Montreal, stanno cercando di rompere gli stereotipi di genere in questo sport, visto che il numero di uomini che gareggiano è limitato mentre sono tante le giovani donne che desiderano dedicarsi alla danza sul ghiaccio.