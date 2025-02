Dopo 12 anni il trionfale ritorno di Neymar al Santos

Dopo 12 anni Neymar ritorna a giocare in Brasile al Santos, dopo aver firmato un contratto di sei mesi col suo vecchio club.



Il 32enne attaccante ha giocato nel Barcellona e nel Psg prima di trasferirsi nell'agosto del 2023 al Al Hilal con uno stipendio faraonico da circa 110 milioni a stagione.

Ma la rottura del crociato di un ginocchio due mesi dopo il suo arrivo nella Saudi League lo tenuto lontano dai campi per quasi tutta le due ultime stagioni.

Jorge Jesus, allenatore del club, ha detto che i continui infortuni sfortunatamente non hanno permesso a Neymar di tornare ai livelli ai quali aveva abituato i suoi tifosi.

Il ritorno in Brasile per Neymar è l'ultima occasione per rilanciare la propria altalenante carriera. Con la nazionale verdeoro ha segnato 79 gol in 128 partite. L'attaccante era corteggiato dai club della Mls statunitense ma ha preferito tornare in patria nella speranza di riconquistare un posto in nazionale in vista dei Mondiali del 2026 in Messico, Usa e Canada. Il Santos è tornato nella massima divisione nel 2023 dopo aver disputato una stagione nella seconda divisione.