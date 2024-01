La gioia per la vittoria di Sinner esplode nel paese di Jannik in Alto Adige

E' il giorno dell'orgoglio per Sesto Pusteria, il paese di Sinner, che festeggia il primo Slam del suo Jannik. Per la finale del campione di tennis, il cittadino più illustre di questo paesino dell'Alto Adige, in Val Pusteria, di appena 1900 abitanti, in tanti si sono ritrovati nel bar del centro sportivo dove Sinner ha iniziato a giocare a tennis.

"La vittoria di Jannik è stata stratosferica. Si è imposto in una partita epica, di una suspense incredibile", racconta euforico all'ANSA Thomas Summerer, il sindaco del paese.