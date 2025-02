Grammy: Lady Gaga e Bruno Mars cantano 'California Dreamin''

Standing ovation ai Grammy di Los Angeles per Lady Gaga e Bruno Mars, che si sono esibiti in un'emotiva versione di 'California Dreamin'', grande classico dei The Mamas & the Papas del 1965 e da allora inno alla metropoli più famosa del Golden State.

Nel parterre della Crypto.com Arena, palazzetto dove di solito giocano i Lakers, molte star dell'industria musicale statunitense sono state inquadrate con gli occhi lucidi, mentre veniva trasmesso un video sui disastrosi incendi che a inizio gennaio hanno raso al suolo il quartiere affacciato sull'oceano di Pacific Palisades e la zona di Altadena, a est.

Il presentatore Trevor Noah continua a fare appelli al pubblico affinché faccia donazioni al fondo 'Fire relief', in favore delle vittime dei roghi, che sono stati dichiarati estinti al 100% solo questo fine settimana.