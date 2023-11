Radio2 Rai, 'Una nessuna centomila', serata per le donne

E' andata in onda venerdì sera la serata speciale di Radio 2 Rai contro la violenza sulle donne, presentata da Luca Barbarossa con Fiorella Mannoia, Noemi e molti altri ospiti, tutti uniti per cercare di impedire che si ripetano casi come quello della povera Giulia Cecchettin, uccisa dall'ex fidanzato.