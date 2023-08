A Londra all'asta il mondo di Freddie Mercury

Sono da oggi in mostra al pubblico nella sede londinese di Sotheby's gli oltre 1500 oggetti e memorabilia appartenuti a Freddy Mercury destinati a essere messi in vendita in un atteso evento ad hoc dalla celebre casa d'aste dal 6 all'8 settembre - come annunciato ai media sin da fine aprile - per volere di Mary Austin: amica del cuore dell'indimenticato frontman dei Queen e custode finora della sua eredità. La collezione, che secondo le stime dovrebbe fruttare complessivamente oltre 6 milioni di sterline, comprende costumi di scena, come tute con paillettes, scarpe glitterate o la replica della corona di Sant'Edoardo in pelliccia sintetica, velluto rosso e strass indossata durante l'ultimo tour mondiale offerto alle platee dai Queen negli anni '80 con la voce unica e leggendaria di Mercury ancora presente. Ma anche il testo scritto a mano dal cantante - morto di aids nel 1991 - di quello che molti fan considerano come un 'inno' della band britannica, 'We Are The Champions', accordi della canzone inclusi: valutato solo questo almeno 200.000 sterline, ma verosimilmente in grado d'essere battuto fra un mese attorno a quota 300.000. Il patrimonio, testimonianza del mondo di Mercury attraverso 30 anni di esistenza e di vita artistica, era stato in gran parte già esposto da Mary Austin nella casa-museo londinese legata al suo nome: residenza abitata fino alla morte nel quartiere di Kensington dal musicista nato a Zanzibar da genitori di origine persiana.