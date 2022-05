Dopo la caduta a teatro, notte in ospedale per Massimo Ranieri

Massimo Ranieri sta bene, ha passato una notte tranquilla all'ospedale Cardarelli di Napoli dove è stato ricoverato ieri sera. Tanto spavento e una costola rotta per la caduta scendendo la scala che porta dal palco alla platea, poco dopo l'inizio del suo concerto al Teatro Diana, mentre cantava il terzo pezzo in scaletta, uno dei suoi successi, 'Vent'anni'. Oggi potrebbe anche essere dimesso, secondo quanto trapela dal suo staff ma si attendono le valutazioni dei medici del Cardarelli.

In merito al ricovero dell'artista, la direzione sanitaria dell'Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli di Napoli fa sapere che il paziente è sveglio e cosciente, stabile emodinamicamente, con respiro spontaneo valido. Gli esami effettuati hanno messo in evidenza la presenza di una frattura costale alla settima costa di destra, dolore discretamente controllato con antinfiammatori. Non sono evidenti al momento altri tipi di lesioni. Lo afferma l'ospedale nel bollettino dopo la caduta di ieri sera di Ranieri nel corso del suo concerto al Teatro Diana di Napoli.