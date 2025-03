Kate in verde va in visita ai soldati delle Irish Guards

La principessa Kate è andata oggi in visita alle Wellington Barracks di Londra per incontrare gli ufficiali e i soldati delle Irish Guards, reggimento dell'esercito britannico formato da militari arruolati soprattutto nell'Irlanda del Nord e fra i cittadini di origine irlandese, nel giorno in cui si celebra San Patrizio.

La moglie dell'erede al trono William è dal 2023 colonnello comandante d'onore del reparto e per l'occasione ha indossato un completo verde, a partire dal cappotto e dal cappellino, e ha espresso ai presenti il suo rammarico per non aver potuto l'anno scorso partecipare alla cerimonia a causa dei problemi di salute. L'evento segna per Kate un nuovo impegno nella sua attività pubblica ripresa in modo graduale dopo la remissione dal cancro.

Nel corso della visita alle Irish Guards, particolarmente speciale perché il reggimento celebra il suo 125esimo anniversario, la principessa ha anche partecipato alla consegna di alcune medaglie ai militari reduci dall'Iraq.