Lo spettacolo dell'eclissi totale di luna

All'alba di venerdì 14 marzo la Luna si è presa la scena con un'eclissi totale, passando nell'ombra proiettata dalla Terra.

L'evento è stato visibile nella sua totalità solo dalle Americhe, mentre dal nostro Paese è stato possibile seguirne solo le primissime fasi: questo perché, come ricorda l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project, la Luna è tramontata poco dopo l'ingresso nell'ombra e anche nei momenti precedenti è stata molto bassa sull'orizzonte occidentale.

In questa fase, il nostro satellite si è tinto di una sfumatura rosso-arancio, che è all'origine del nome di 'Luna di sangue' che a volte viene dato alle eclissi. Alla base c'è lo stesso fenomeno che colora di rosso i tramonti visibili dalla Terra: durante un'eclissi, la luce solare che non è bloccata dal nostro pianeta viene filtrata dall'atmosfera terrestre prima di arrivare alla superficie lunare ed è come se tutte le albe e i tramonti del mondo venissero proiettati sulla Luna.

Ma il rosso non è l'unico colore che può assumere il nostro satellite nel corso di un evento di questo tipo. È possibile osservare anche l'azzurro: in questo caso, la causa è l'ozono presente nella nostra atmosfera, che assorbe la luce rossa e la rende più blu. Per catturare il bordo azzurro ai margini dell'ombra rossa bisognerà guardare soprattutto il primo e l'ultimo minuto di totalità.