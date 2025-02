La Chiesa prega per il Papa

In una Piazza San Pietro colma di gente, con candele e rosari, è partita la maratona di preghiera per la salute del Papa. Ogni sera si reciterà il rosario proprio a 'casa' del Papa chiedendo la sua guarigione. A guidare questa sera il rosario è stato il cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin. "Da duemila anni il popolo cristiano prega per il Papa che si trova in pericolo o è infermo. Anche in questi giorni , da quando il Santo Padre è stato ricoverato al Policlinico Gemelli, una intensa preghiera si eleva per lui al Signore da parte di singoli fedeli e di comunità cristiane del mondo intero. Da questa sera vogliamo unirci anche noi pubblicamente a questa preghiera, qui nella sua casa, con la recita del Santo Rosario. Lo affidiamo alla potente intercessione di Maria Santissima" perché "lo sostenga in questo momento di malattia e di prova e lo aiuti a recuperare presto la salute", ha detto Parolin nell'introduzione della preghiera.

I cardinali di curia e la diocesi di Roma terranno tutte le sere il rosario a Piazza San Pietro per pregare per la salute del Papa. Una iniziativa naturale per la comunità cattolica, ma non può non rievocare quanto accaduto venti anni fa, più o meno in questo stesso periodo, quando le persone si stringevano nella piazza per pregare per la salute di Giovanni Paolo II.

Che Francesco stia vivendo ore molto difficili lo si evince anche dalle parole del cappellano del Gemelli, don Nunzio Currao, che nel corso di una celebrazione oggi in ospedale ha detto: "In questo momento vorrei che chiedessimo la stessa fede di Abramo, la 'spes contra spem', la speranza contro ogni speranza". Al Gemelli c'è stata anche una messa presieduta dall'assistente spirituale, monsignor Claudio Giuliodori, alla quale ha partecipato la comunità accademia, a partire dal rettore Elena Beccalli.

In Italia e nel mondo si moltiplicano le iniziative di preghiera. Da Prato a Termoli, da Assisi a Verona, è tutto un accedersi di candele, uno stringersi nella preghiera al Pontefice che sta attraversando il momento più difficile di tutta la sua vita, anche se le ultime notizie sembrerebbero più confortanti.

Pregano per il Papa non solo i cattolici: "Tantissime persone e anche tanti non credenti hanno manifestato vicinanza e solidarietà e hanno detto 'io non ci credo', ma 'prego per lui'", ha sottolineato il cardinale arcivescovo di Bologna, e presidente della Cei, Matteo Zuppi. "Il Papa vuole che la sua vita sia pubblica, la sua fragilità conosciuta. Offrire la malattia agli altri unisce in una comunione di affetto", ha aggiunto l'arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, mons. Giuseppe Baturi.

Il capo dei frati minori, fra Massimo Fusarelli, nella sua preghiera al Gemelli ha chiesto che il Papa possa avere "conforto, salute e forza per continuare a guidare la Chiesa con saggezza sulla via del Vangelo con la sua voce profetica diversa da quelli di tanti potenti". "Preghiamo per Papa Francesco e lo aspettiamo ancora ad Assisi": a esprimere l'auspicio è fra Marco Moroni, custode del Sacro convento di San Francesco.

Da Torino la parola del cardinale Roberto Repole che, nella messa per i vent'anni della morte di don Luigi Giussani, ha detto: "Una preghiera è particolarmente rivolta a Dio Padre per il nostro Papa Francesco, per la sua salute, perché il Signore lo accompagni, gli manifesti la sua vicinanza, la sua tenerezza e gli conceda la salute".

Anche i vescovi d'Irlanda hanno chiesto di pregare per la salute del Papa. "Papa Francesco ha un posto speciale nei cuori del popolo irlandese e questa vicinanza è stata particolarmente evidente durante la sua visita a Dublino e Knock nell'agosto 2018".