Il primo ballo nel giorno dell'insediamento

Donald e Melania Trump al Commander in Chief Ball, il primo dei tre balli ai quali la coppia presidenziale ha partecipato nel giorno dell'insediamento.

Dopo di loro sono entrati il vice presidente Jd Vance con la moglie Usha, con un abito di paillettes blu, anche lei con le spalle scoperte.

Il presidente e la moglie si sono poi spostati al Liberty Ball e hanno concluso la lunga giornata allo Starlight Ball.

"Voglio ringraziare la mia bellissima moglie, la first Lady Melania", ha detto Trump alla Capital One Arena. Il presidente ha poi ringraziato il suo vice, JD Vance, "un grande negoziatore".

Ringraziamenti del presidente anche ai suoi figli, Donald jr, Ivanka e Barron, per essersi spesi per la sua vittoria. Al più piccolo, 18 anni, in particolare ha dato atto di averlo aiutato a conquistare "il voto dei giovani" grazie al coinvolgimento nella campagna di podcaster e youtuber. Il presidente li ha fatti alzare in piedi, ricevendo l'ovazione della folla.