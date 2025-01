Le curiosità storiche dell'Inauguration Day

Cerimonia di insediamento del presidente James Buchanan il 4 marzo 1857, la prima ad essere fotografata. ANSA / John Wood - Library of Congress VIA WIKIPEDIA

Il presidente Jimmy Carter e la first lady Rosalynn Carter il 20 gennaio 1977. Carter fu il primo presidente a scendere dall'auto del corteo e a percorrere la parata lungo Pennsylvania Avenue dal Campidoglio alla Casa Bianca, da allora la passeggiata è diventata una tradizione.

La folla riempie il National Mall durante il giuramento di Barack Obama il 20 gennaio 2009. Il suo insediamento è stato l'evento con la più grande partecipazione nella storia con 1,8 milioni di persone.

La seconda cerimonia d'insediamento del presidente Abraham Lincoln il 4 marzo 1865. Fu la prima volta in cui uomini e donne di colore parteciparono alla parata inaugurale.

Harry Truman durante il discorso alla cerimonia di insediamento del 20 gennaio 1949. Il suo giuramento fu il primo ad essere trasmesso in televisione.

William McKinley durante la cerimonia d'insediamento nel 1897, la prima ad essere ripresa da una cinepresa.

La cerimonia d'inaugurazione della presidenza di Franklin D. Roosevelt il marzo 1933, l'ultima celebrata in marzo prima dello spostamento delle cerimonie di insediamento dei presidenti degli Stati Uniti a gennaio.

Il presidente Ronald Reagan il 20 gennaio 1981 durante la cerimonia di giuramento, che fu la più calda della storia con il record di 13 gradi.

Parata inaugurale del presidente John F. Kennedy per Pennsylvania Avenue nel 1961, il suo insediamento è stato quello con più neve di sempre.

John F. Kennedy si toglie il cappello arrivando alla Casa Bianca a Washington nel 1961. La sua cerimonia di insediamento fu l'ultima con l'obbligo di indossare il cilindro.

Il presidente Ronald Reagan presta giuramento per il secondo mandato dal giudice capo Warren Burger mentre Nancy Reagan lo osserva nella rotonda del Campidoglio degli Stati Uniti, il 21 gennaio 1985. La cerimonia si tenne al chiuso per il freddo rigido che si registrava in quei giorni, la più fredda di sempre.

L'insediamento di Franklin D. Roosevelt nel 1937. Roosevelt divenne il primo presidente ad essere insediato nella nuova data del 20 gennaio (e non più il 4 marzo) per il suo secondo mandato. La cerimonia inoltre fu la più piovosa di sempre.

Il presidente Bill Clinton durante la cerimonia di insediamento il 20 gennaio 1997, la prima in diretta su Internet.

Cerimonia d'insediamento del presidente Calvin Coolidge nel 1925, la prima ad andare in onda in radio.

Dipinto della cerimonia d'insediamento del presidente of George Washington del 30 aprile 1789. Quello di George Washington nel 1793 fu il discorso più breve d'insediamento di un presidente americano: 135 parole.

Helen and William Taft in una foto del 1912. Durante la cerimonia del 1909 per la prima volta la first lady accompagnò il presidente nel corteo dal Campidoglio alla Casa Bianca.

Litografia della cerimonia di insediamento del presidente William Henry Harrison a Washington il 4 marzo 1841. Il suo fu il più lungo discorso della storia: pronunciò 8.445 parole in un'ora e 45 minuti.