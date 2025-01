'Medal of Freedom' di Biden a Hillary Clinton, George Soros, Rfk, Bono

A 16 giorni dalla fine del suo mandato, Joe Biden usa le onorificenze presidenziali anche per lanciare un messaggio inequivocabile di sostegno a quell'ordine democratico a suo avviso minacciato da Donald Trump.

Ecco quindi che nella lista dei 19 premiati alla Casa Bianca con la Medal of Freedom, il più alto riconoscimento civile americano, compaiono Hillary Clinton, George Soros, i defunti Robert Francis Kennedy e George W. Romney.

Hillary Clinton è l'ex first lady, senatrice e segretaria di Stato che il tycoon ha minacciato di mandare in galera. L'ex senatore Kennedy è il padre di Rfk jr, la 'pecora nera' che ha tradito il clan di Camelot abbracciando The Donald e venendo nominato ministro della salute.

Romney è citato come uomo d'affari che ha ricoperto la carica di presidente dell'American Motors Corporation, governatore del Michigan e segretario per l'edilizia abitativa, ma è anche il padre dell'ex senatore Mitt Romney, l'unico repubblicano che ha votato due volte per l'impeachment di Trump. Un premio che sembra riecheggiare la Presidential Citizens Medal conferita nei giorni scorsi all'ex deputata repubblicana Liz Cheney, che ha guidato le indagini parlamentari per l'assalto al Capitol. Soros è invece il miliardario filantropo che ha sempre sostenuto generosamente Joe Biden, i democratici e le cause progressiste. Un riconoscimento aperto quindi del suo ruolo, che molti dem hanno evitato di fare temendo che Trump e i repubblicani ne avrebbero approfittato additandolo come prova della loro accusa che è il burattinaio malvagio del partito.

Nella lista dei premiati ci sono anche due icone del mondo della moda come Ralph Lauren - cui la first lady è una fan - e Anna Wintour, fundraiser di Biden che ha messo sua moglie Jill sulla copertina di Vogue due volte negli ultimi quattro anni, rifiutando invece sdegnosamente Melania Trump durante la presidenza del marito.

La medaglia della libertà è andata anche a leggende sportive come Messi e Magic Johnson, attori come Denzel Washington e Michael J. Fox, cantanti come Bono, chef filantropi come José Andrés con la sua World Central Kitchen.