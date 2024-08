Proteste contro la corrida, brevemente interrotta l'udienza del Papa

"La corrida è peccato": è il cartello innalzato da due manifestanti della Peta, associazione a tutela degli animali, presenti nell'Aula Paolo VI all'udienza del Papa. Si è creato un po' di trambusto, anche perché le manifestanti gridavano, ma la persona che leggeva il Vangelo in italiano ha proseguito e le due manifestanti sono state allontanate dall'Aula, in un clima comunque di tranquillità, dalle persone della sicurezza. L'udienza è proseguita senza altri interruzioni, se non dagli applausi dei vari gruppi linguistici salutati dal Papa.

FOTO: ANSA / CLAUDIO PERI