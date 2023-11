La nave Vespucci in arrivo a La Plata, in Argentina

Si conclude oggi la prima parte della Campagna Giro del Mondo tour mondiale 2023-2025 di Nave Amerigo Vespucci.

Dopo aver varcato le Colonne d’Ercole, solcato da nord a sud l’Oceano Atlantico e attraversato l’equatore, il Veliero giunge alla 10° ed ultima tappa: La Plata, in Argentina.

Questa sosta durerà per tutto il periodo invernale o, più precisamente, per tutto il caldo inverno australe; infatti le vele torneranno a gonfiarsi a metà marzo 2024, con la seconda parte della Campagna che condurrà equipaggio e Nave ad affrontare le sfide di passaggi a sud del continente Sudamericano e a addentrarsi nell’Oceano Pacifico, prima, e in quello Indiano, poi.

In questi mesi di sosta l’unità verrà sottoposta a manutenzioni ordinarie e straordinarie presso i locali cantieri navali, con l’importante contributo di maestranze specializzate provenienti direttamente da La Spezia. Per l’equipaggio, invece, sarà l’occasione per godere di meritato periodo di riposo da trascorrere con i propri affetti.