Abusi e molestie alle studentesse, arrestato insegnante

Un insegnante di un istituto superiore di Pontedera, in provincia di Pisa, è stato arrestato dalla polizia e messo ai domiciliari con l'accusa di violenza sessuale e molestie. Secondo quanto spiegato dalla polizia in una nota, l'insegnate è accusato di accusato di "aver commesso atti sessuali nei confronti di una studentessa, all'epoca dei fatti minorenne e di condotte inopportune nei confronti di altre studentesse". L'uomo è stato fermato nelle settimane scorse in esecuzione di un'ordinanza cautelare, "all'interno della scuola dove insegnava".



