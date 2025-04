Zelensky agli Usa, si rafforzino le sanzioni contro Mosca

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti di rafforzare le sanzioni contro la Russia, affermando che Mosca ha "violato" gli accordi presi in colloqui separati con funzionari di Washington in Arabia Saudita per fermare gli attacchi sui siti energetici e in mare. "Credo che siamo arrivati ;;al punto di aumentare l'impatto delle sanzioni, perché credo che i russi stiano violando ciò che hanno promesso all'America. Almeno ciò che l'America ci ha detto pubblicamente", ha detto Zelensky in una conferenza stampa a Kiev.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA