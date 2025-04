"L'Ue ha erogato oggi 3,5 miliardi di euro nell'ambito dello Strumento per l'Ucraina dopo che l'Ucraina ha portato a termine con successo le riforme richieste". Lo annuncia via social la commissaria europea all'Allargamento Marta Kos. "Ciò - aggiunge - contribuirà a rafforzare le finanze del Paese in un momento cruciale e rappresenta una prova continua del forte impegno dell'Ue nei confronti dell'Ucraina".



