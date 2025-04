Si valuta pista terrorismo per ordigno in aula Università

Si valuta anche la pista del terrorismo per l'ordigno sequestrato in un'aula della facoltà di Scienze per l'investigazione e la sicurezza, a Narni. Secondo quanto risulta all'ANSA si sarebbe trattato in particolare di una scatola con all'interno due bottiglie incendiarie trovate nel locale. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dalla Procura di Terni per i primi adempimenti. E' probabile però che poi il fascicolo passi a quella antiterrorismo di Perugia. Gli investigatori riterrebbero infatti attendibile la rivendicazione anarchica.



