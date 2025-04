Re Carlo torna agli impegni pubblici e appare in buona forma

Re Carlo III è tornato oggi come previsto ai suoi impegni pubblici dopo il breve ricovero che giovedì scorso lo aveva tenuto per qualche ora in ospedale alla London Clinic, "in osservazione", in seguito a non meglio specificati effetti collaterali di una sessione della terapia a cui continua a sottoporsi per far fronte al cancro di natura imprecisata diagnosticatogli a inizio 2024.

Il sovrano 76enne, a una settimana esatta dall'annunciata partenza per l'Italia per una visita di Stato con la regina Camilla che resta in agenda dal 7 al 10 aprile fra Roma e Ravenna, ha presieduto in queste ore in uniforme militare a una cerimonia di consegna di onorificenze al castello di Windsor. Le immagini dei media lo hanno mostrato sorridente, in apparente buona forma; e i testimoni lo hanno descritto "di buon umore".

L'investitura con varie decorazioni dell'Ordine dell'Impero Britannico ha riguardato fra gli altri Alan Titchmarsh, specialista di orticultura, volto noto di programmi televisivi dedicati al giardinaggio e testimonial d'iniziative di beneficenza o, ancora, l'atleta Katarina Johnson-Thompson, campionessa del mondo e due volte argento olimpico nell'eptathlon.



