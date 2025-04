Ok Senato ad abrogazione norme pre-repubblicane, ddl è legge

L'aula del Senato ha approvato il disegno di legge per l'abrogazione di atti normativi pre-repubblicani, con 89 voti favorevoli, 58 astensioni e nessun voto contrario. Dopo il via libera avuto alla Camera, il testo diventa legge.

L'abrogazione riguarda 30.709 atti emanati dal 1861 al 1946 come ha ricordato in aula, la ministra per la Semplificazione, Elisabetta Casellati, aggiungendo che ciò "ridurrà di circa il 28% lo stock della normativa statale vigente".



