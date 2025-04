Gb, chiunque lavora per la Russia dovrà registrarsi

La Russia verrà inserita al livello più alto di un nuovo sistema di registrazione delle "influenze straniere" creato dal governo laburista britannico. Lo ha annunciato in Parlamento Dan Jarvis, numero due del ministero dell'Interno nell'esecutivo di Keir Starmer, secondo cui chiunque svolga attività nel Regno Unito per conto di Mosca dovrà registrarsi se non vuole incorrere in pene che prevedono fino a cinque anni di carcere. "La Russia rappresenta una grave minaccia per la sicurezza nazionale del Regno Unito", ha dichiarato Jarvis alla Camera dei Comuni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA