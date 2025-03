Ue, 'al lavoro sui controdazi, tra i Paesi c'è convergenza'

"I contatti" tra Bruxelles e i governi nazionali "si sono intensificati in vista dell'annuncio atteso dagli Stati Uniti questa settimana sui dazi. C'è un alto grado di convergenza su come agire" in vista "di quella che si preannuncia come una settimana intensa". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea responsabile per il Commercio, Olof Gill, rispondendo a una domanda sul dialogo in corso con i Paesi membri per definire la lista di controdazi. "Ricevere riscontri" dai Ventisette "è essenziale per garantire che qualsiasi risposta agli attuali o futuri dazi" imposti da Donald Trump "sia ben calibrata, mirata, tempestiva" e abbia "un impatto adeguato sull'economia statunitense minimizzando le ripercussioni su quella europea", ha ribadito il portavoce.





