"Non penso che Putin si rimangerà la parola". Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riporta l'agenzia Bloomberg. Il presidente ha criticato in un'intervista a Nbc il leader russo per aver minato la credibilità di Volodymyr Zelensky e ipotizzato un'amministrazione transitoria per l'Ucraina.



