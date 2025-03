Jakub Mensik batte Novak Djokovic e conquista il Masters 1000 di Miami. Il giocatore ceco, numero 54 del mondo, si è imposto con il punteggio di 7-6 (4)/7-6 (4) dopo oltre due ore di gioco. Per Mensik, che ha rimandato la festa dei 100 successi in carriera per Djokovic, si tratta del primo titolo in carriera.



