Starmer, ci aspettiamo di essere colpiti dai dazi Usa

Il Regno Unito si aspetta di essere colpito dai nuovi dazi Usa voluti dall'amministrazione di Donald Trump che entrano in vigore il 2 aprile. Lo ha affermato il portavoce del premier britannico Keir Starmer secondo cui non è possibile evitarli nonostante i negoziati in corso per un accordo commerciale tra Londra e Washington. Starmer ha ribadito il concetto dell'atteggiamento pragmatico e la speranza di concludere l'intesa ma allo stesso tempo non ha escluso eventuali ritorsioni da parte britannica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA