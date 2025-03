Schlein, centrodestra diviso su politica estera e Pnrr

"Le divisioni" all'interno del centrodestra in materia di politica estera "sono all'ordine del giorno, c'erano anche prima forse erano piu bravi a nasconderle.

La presidente del Consiglio non riesce ad esprimere una linea di politica estera chiara perché davanti alle divisioni costanti tra Tajani da una parte e Salvini dall'altra nel dubbio tace. Le abbiamo viste, le divisioni, addirittura in Parlamento dove non sono stati in grado di scrivere un riferimento né alla difesa comune europea, che servirebbe, né al piano di riarmo di von del Leyen su cui hanno tre posizioni diverse". Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine della sua visita all'Arinox di Sestri Levante (Genova).

Le divisioni "le abbiamo viste anche su un altro tema importante - ha detto ancora -: l'attuazione del Pnrr, una straordinaria opportunità di investimento in questo Paese in cui non si capisce se ha ragione Giorgetti che chiede un rivio di un anno o se ha ragione Foti, coperto da Meloni, che dice che invece va tutto bene e che riusciremo a spendere più el 60% delle risorse arrivate nell'ultimo anno che è è il 2026. Ci piacerebbe crederlo perché noi tifiamo sempre Italia ma abbiamo più volte offerto collaborazione al governo sull'attuazione dle Pnrr e non ci hanno mai risposto né cercato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA