Meloni, dopo critiche sempre più consensi al modello Albania

"Con Keir siamo d'accordo che non bisogna aver paura di immaginare e costruire soluzioni innovative, come quella avviata dall'Italia con l'Albania.

Modello criticato all'inizio ma che ha poi raccolto sempre più consenso, tanto che oggi l'Unione europea propone di creare centri per i rimpatri nei Paesi terzi. Ciò vuol dire che avevamo ragione, e che il coraggio di fare da apripista è stato premiato".

Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio al vertice di Londra sulla lotta all'immigrazione illegale, organizzato dal premier britannico Keir Starmer.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA