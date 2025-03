Iran, se attaccati saremo costretti a produrre l'atomica

(ANSA-AFP) - TEHERAN, 01 APR - L'Iran non sta cercando di dotarsi di armi nucleari, ma "non avrà altra scelta" nel caso di un attacco al Paese: lo ha detto Ali Larijani, stretto consigliere della guida suprema dell'Iran.

"A un certo punto, se voi (gli Stati Uniti, ndr) optate per i bombardamenti (...) costringerete l'Iran a prendere una decisione diversa", ha affermato Larijani in un'intervista alla televisione di Stato, in seguito alle minacce di attacchi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. (ANSA-AFP).



