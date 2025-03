Il prezzo del gas chiude in calo, con gli operatori che guardano alle trattative per la pace tra Russia e Ucraina. Sotto i riflettori anche le operazioni per il riempimento degli stoccaggi.

Ad Amsterdam le quotazioni scendono dello 0,36% a 40,67 euro al megawattora, dopo aver toccato un minimo di giornata a 39,85 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA