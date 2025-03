"Le minacce proferite contro i magistrati del tribunale giudiziario di Parigi sono inaccettabili in una democrazia e preoccupanti per l'indipendenza dell'autorità giudiziaria'': lo scrive il ministro della Giustizia francese, Gérald Darmanin, in riferimento alle minacce contro i giudici che hanno condannato oggi Marine Le Pen.



