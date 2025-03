"Stiamo lavorando per far si che l'Europa sia sempre più casa di tutti. Abbiamo bisogno di costruire, non di sfasciacarrozze, per difendere gli interessi di mezzo miliardo di persone". Così il ministro degli Affari esteri, e presidente di Fi, Antonio Tajani in collegamento con l'evento "Una bussola per la competitività europea - Forza Italia verso il congresso del Ppe", in corso al teatro Puccini di Firenze.



